Рейсы будут выполняться из базового для авиакомпании аэропорта "Внуково" в римский аэропорт Фьюмичино раз в неделю, по субботам.

Это второе итальянское направление "Победы": в текущем летнем сезоне лоукостер также выполняется рейсы из Москвы в Бергамо (Милан).

Как сообщалось, регулярные рейсы "Победы" из России в Италию были приостановлены в марте прошлого года на фоне пандемии COVID-19.

В марте 2021 года ряд авиакомпаний, входящих в группу "Аэрофлот", получил допуск Росавиации к осуществлению регулярных рейсов в Болонью (до 14 раз в неделю) и Палермо (до 4 рейсов в неделю летом 2021 года).