"С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C)", — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Отмечается, что желающим подать заявление на получение шенгенской визы следует обращаться, по предварительной записи, в Испанский визовый центр BLS International, расположенный по адресу: Калужская площадь, д. 1, стр.2. График работы — с 9:00 до 16:00, с понедельника по пятницу.

В сообщении подчеркивается, что в визовый центр могут обращаться россияне, у кого уже была испанская виза со сроком действия не менее одного года. Приоритет будет предоставляться владельцам предыдущих виз на 2, 3 и 5 лет, а также родственникам граждан ЕС и собственникам.

Генконсульство сообщает, что новые визы выдадут с датой не раньше 1 июня. При этом длительность их действия будет зависеть от срока действия предыдущих виз и корректности их использования.

В сообщении подчеркивается, что ограничения на поездки в страны Евросоюза в связи с коронавирусом продолжают действовать.

"Заявители на визу категории С (Шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран по причинам охраны общественного порядка и здоровья с связи с пандемией COVID-19", — сообщает дипмиссия.