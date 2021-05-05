"Разработана специальная концепция украшения города к празднику. Основным цветом был выбран красный — цвет нашего знамени, официального символа победы советского народа над фашистской Германией", — сказал Бирюков.

По его словам, к 9 мая празднично оформят въезды в город, Третье транспортное кольцо, вылетные магистрали, центральные площади, мосты, набережные, пешеходные зоны, парки и скверы.

"В общей сложности будет установлено более 2,7 тыс. декоративных элементов, большая часть из которых — флаговые конструкции", — пояснил заммэра.

Он уточнил, что флаги традиционно украсят перила главных московских мостов — Крымского, Новоарбатского, Большого Устьинского, Бородинского, Большого Москворецкого и ряда других.

"В преддверии Дня Победы возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", а около Триумфальной арки появится огромная звезда "Город-герой Москва", — добавил Бирюков.