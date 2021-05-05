В Минтрансе для проработки этой темы создана рабочая группа с участием сотрудников S7, "вопросом занимается гендиректор группы Антон Еремин", сказал один из собеседников издания.

"Мы внимательно изучаем текущую ситуацию на рынке и проводим комплексную оценку целесообразности запуска новой лоукост-авиакомпании. В настоящее время S7 Group ведет переговоры с зарубежными производителями воздушных судов — Airbus и Boeing", — подтвердила "Интерфаксу" представитель S7. Проект может быть реализован "только в случае высокой бизнес-эффективности", подчеркнула она. Авиакомпания S7 Airlines (под таким брендом летает "Сибирь") не планирует менять текущую бизнес-модель и переходить в лоукост-сегмент, добавили в компании.

О планах создать до 2022 г. новый лоукостер в средней полосе России ранее говорил министр транспорта Виталий Савельев. Такой перевозчик должен разгрузить Московский авиаузел, объяснял он. В проекте может поучаствовать Сбербанк, заявлял министр. Но зампредседателя правления банка Анатолий Попов позднее говорил, что у проекта нет больших коммерческих перспектив.

Сейчас, как принято считать, в РФ работает один авиалоукостер — входящая в группу "Аэрофлот" "Победа".