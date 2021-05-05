"Северный речной вокзал занял третье место на международном конкурсе дизайна в Италии A'Design Awards в номинации "Градостроительство и городской дизайн", — говорится в сообщении.

Международный конкурс "A'Design Awards" в этом году прошел в 12-й раз. Организаторами выступают Бюро европейских ассоциаций дизайна, Политехнический университет Милана и департамента культуры города Комо. Проекты оценивает независимое жюри.

Реконструкция Северного вокзала была завершена в сентябре 2020 года. Специалисты восстановили исторический вид здания, отремонтировали парковые скульптуры и 17 причалов, обустроили 11 детских площадок.