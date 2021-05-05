"В настоящее время задержана генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения", — сказала Иванова в среду журналистам.

Она не уточнила имен задержанных.

Как сообщалось, в ночь на 4 мая в отеле на 6-й Кожуховской улице, в котором находилось более 300 человек, произошло возгорание, в результате которого погибли двое мужчин.

Столичный главк СК расследует уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекших смерть двух людей (ч.3 ст. 238 УК РФ).

Приоритетной версией является короткое замыкание в электрооборудовании.