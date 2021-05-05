Вылет рейса из аэропорта "Шереметьево" запланирован в 10:00, прилет в Томск — в 17:45. В обратном направлении рейс будет вылетать в 18:45 и прибывать в столицу в 19:25.

Полеты будут выполняться на самолете Boeing 737-800.

Действующая полетная программа "Аэрофлота" предусматривает выполнение двух рейсов по маршруту Москва — Томск. Вылет самолетов из столицы осуществляется поздним вечером и ночью, в обратном направлении — в утренние часы.

Помимо "Аэрофлота", по маршруту Москва — Томск — Москва ежедневно выполняют по одному регулярному рейсу авиакомпании S7 и "Уральские авиалинии". С 10 июня на маршрут также заступит авиакомпания "Победа" с частотой полетов три раза в неделю.

Как сообщалось, "Аэрофлот" в летнем расписании (продлится до конца октября) увеличит число рейсов из Москвы в города Урала, Сибири, Дальнего Востока и Поволжья. На некоторых маршрутах интенсивность полетов возрастет в 2-3 раза.