"Египетские курорты готовы принимать российских туристов и готовы также возобновить предложение тех услуг, которыми всегда пользовались российские туристы в нашей стране", — сказал посол на церемонии открытия года гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом.

В ходе общения с журналистами Наср отметил, что власти обеих стран ведут активную работу по восстановлению авиасообщения на египетские курорты из России. Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что египетская сторона обеспечила все меры для безопасности российских туристов, посол сказал: "У вас есть какие-то сомнения в этом?" Он напомнил, что соответствующее заявление было ранее сделано российской стороной.

Ранее источник "Интерфакса" в авиационных кругах сказал, что возобновление авиасообщения с курортами Египта возможно во второй декаде мая. Между тем информированные источники в туротрасли полагают, что Шарм-эль-Шейх и Хургаду вряд ли откроют раньше июня.