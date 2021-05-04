Сейчас авиакомпания летает из Дубая в московский аэропорт "Внуково", Самару, Екатеринбург и Казань. С 6 мая будут запущены рейсы в Махачкалу, с 7 — в Кавминводы, с 8 — в Ростов-на-Дону, с 12 мая — в столичный "Жуковский", с 15 мая в Уфу, с 28 в Новосибирск, со 2 июня — в Пермь. Таким образом началу июня маршрутная сеть перевозчика в России увеличится до 11 направлений.

"Мы понимаем, что с начала пандемии наши пассажиры не могли путешествовать столько, сколько им хотелось. Мы надеемся, что запуск новых направлений в России, а также возобновление рейсов в ряд городов позволит большему количеству пассажиров путешествовать этим летом, и ожидаем, что ограничения на международные поездки будут постепенно снимать на фоне больших усилий по вакцинации по всей маршрутной сети», — цитирует пресс-служба старшего вице-президента flydubai по коммерческим операциям и электронной коммерции Джейхуна Эфенди.