"В результате пожара 14 человек были госпитализированы, из них 8 детей. Двое пострадавших взрослых скончались", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что еще один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии.

"Детям, находящимся в стационарах, медицинская помощь оказывается в полном объеме, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет", — отметили в пресс-службе.

На месте происшествия работали четыре бригады Центра экстренной медицинской помощи и 15 бригад скорой медицинской помощи.

Возгорание произошло в ночь на 4 мая в отеле, расположенном по 6-й Кожуховской улице в городе Москве, в котором находилось более 300 человек. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Следственными органами Следственного комитета по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).