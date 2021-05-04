"В ходе прений сторон сторона государственного обвинения попросила суд назначить Кочневу наказание в виде лишения свободы сроком на десять с лет отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 млн руб.", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

В свою очередь, для другой подсудимой — бывшего главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой — гособвинение запросило девять лет колонии со штрафом 1 млн рублей. Приговор по уголовному делу будет оглашен 26 мая.

Кочневу и Пантелеевой, в зависимости от роли каждого, вменяется злоупотребление полномочиями, мошенничество в сфере кредитования, а также незаконные валютные операции. По версии следствия, владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев, финансовый директор Алевтина Калашникова, а также Кочнев и Пантелеева с 2015 по 2017 год закупали нефтепродукты и топливо для нужд "ВИМ-Авиа" по завышенным ценам у подконтрольных фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами, что привело к причинению ущерба авиакомпании на сумму 674,5 млн руб. и ее банкротству.

Кроме того, как установило следствие, в 2016 году члены преступной группы похитили кредитные средства на сумму 1,6 млрд рублей, которые авиакомпания получила на приобретение двигателей для самолетов, и перевели их на счет в Люксембургском банке. Кочнев и Пантелеева не признают вину. Мурсекаев, Калашникова, а также супруга Мурсекаева — совладелица "ВИМ-Авиа" Светлана Мурсекаева — в настоящее время арестованы российским судом заочно и находятся в розыске.