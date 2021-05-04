"Уведомляем вас, что в связи с отсутствием разрешения на выполнение полетов, ваш рейс отменен Приносим извинения за причиненные неудобства", — говорилось в рассылке для пассажиров рейса Москва — Таллин, запланированного на 16 мая. По данным сайта "Аэрофлота", после этой даты в расписании перевозчика нет рейсов в Эстонию.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "Аэрофлота".

Регулярное авиасообщение между РФ и Эстонией, прерванное прошлой весной из-за COVID-19, до сих пор под запретом. "Аэрофлот" в предыдущее воскресенье начал выполнять чартерные рейсы в Таллин, попасть на которые могут определенные категории граждан. Заявленная частота полетов — раз в неделю.

Отмена рейсов "Аэрофлота" может быть связана с тем, что российский оперштаб по борьбе с COVID-19 не согласовал рейсы Таллин — Москва авиаперевозчику с эстонской стороны, предположил источник "Интерфакса" в авиакругах. В качестве зеркальной меры эстонские авиавласти могли отозвать разрешение на полеты "Аэрофлота". Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.