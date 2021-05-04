До этого рейсы выполнялись пять раз в неделю.

Компания также заявила об использовании на рейсах более вместительного типа самолета — Boeing 777-300, рассчитанного на 346 пассажиров.

РФ возобновила регулярное авиасообщение с Каиром, приостановленное в прошлом году из-за COVID-19, в сентябре. Вскоре рейсы в столицу Египта перезапустили "Аэрофлот" из "Шереметьево" и Egyptair из "Домодедово". После майских праздников оперштаб по борьбе с распространением коронавируса обещает принять решение о сроках и формате запуска авиасообщения между аэропортами России и курортами Хургада и Шарм-аль-Шейх. О возобновлении рейсов на курорты в конце апреля договорились президенты двух стран.