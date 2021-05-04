"После благоустройства открыт Лазаревский сквер, расположенный в курортной зоне Пятигорска, возле старейшей в городе церкви и питьевой галереи. При реконструкции был сохранен исторический колорит этого знакового для города места", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, восстановлены ступени из машукского камня, пешеходные зоны включают элементы доступной среды, у храма появилась гранитная брусчатка, оборудована вечерняя подсветка. Планируется сделать Лазаревский сквер одним из самых зеленых в Пятигорске. После открытия сквера прошел крестный ход до подземного озера Провал. Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт освятил его воды, таким образом, традиционно открыв курортный сезон в Пятигорске.

В этом году у Провала освятили мозаичный образ Богородицы "Всех скорбящих радость". Когда-то почти такой же образ украшал свод подземной пещеры озера. Теперь икона снова заняла свое место на территории одной из главных достопримечательностей курорта.

В курортной зоне к летнему сезону был открыт реконструированный сквер имени Льва Толстого. Как сказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в ходе церемонии открытия, историческая планировка и аутентичность старинного городского пространства в ходе реконструкции сохранены.

Кроме того, восстановлены лестницы и бордюры из машукского камня, а также один из первых фонтанов курортного Пятигорска. В сквере есть цветочный календарь, 3D-клумба, много зелени. Новый бюст писателя был выполнен местным скульптором Светланой Аваковой.