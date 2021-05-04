"Уже сейчас на RussPass есть аудиоэкскурсии по музею-заповеднику "Коломенское", центру "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, Московскому планетарию, Государственному историческому музею", — привели слова Сергуниной в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

Заммэра добавила, что в будущем планируют публиковать такие аудиогиды по достопримечательностям других российских городов.

RussPass — сервис, который помогает спланировать путешествие по России. С его помощью можно купить билеты на самолет или поезд, получить информацию о достопримечательностях, оплатить вход в музеи и театры. Соглашение о сотрудничестве с ресурсом подписали все регионы страны.