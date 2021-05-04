"Обнаружены тела двух человек. Поисковая операция завершена", — сказал представитель ведомства. Ранее тело еще одного туриста под снегом обнаружили его товарищи.

Как сообщалось, трагедия произошла 3 мая на перевале Горелова по руслу реки Белый Иркут вблизи села Монды Тункинского района. Там сошла снежная лавина, под которую попали пять туристов из города Зеленогорск Красноярского края, совершавших восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Двое мужчин из группы уцелели и откопали тело своего спутника. Выживших доставили в Иркутск вертолетом МЧС. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Двоих туристов, остававшихся под лавиной, искала сводная группировка Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Всего 48 человек на 8 единицах техники. По факту случившегося проверку проводит следственный комитет. По уточненным данным ведомства, туристическая группа была зарегистрирована в МЧС.