"Надзорным ведомством будут установлены обстоятельства случившегося и дана оценка произошедшему", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник вечером в Бурятии на перевале Горелова, в 12 км от поселка Монды снежная лавина сошла на тургруппу из пяти человек. По предварительным данным, погиб один турист, двое пропали, еще двое не пострадали.

По данным МЧС, на место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Запланирован вылет борта Ми-8 МЧС для доставки спасателей из Иркутской области и эвакуации пострадавших из труднодоступной местности.