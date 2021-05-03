"В соответствии со всеми протоколами санитарно-эпидемиологической безопасности, сегодня был выполнен первый рейс авиакомпании Conviasa. На рейсе из Москвы в Каракас было 90 пассажиров из РФ, среди них журналисты, влиятельные лица и инвесторы", — написал Падрон в Twitter.

До пандемии прямые регулярные рейсы между РФ и Венесуэлой не выполнялись.

В настоящее время въезд в Венесуэлу с целью туризма невозможен, посетить республику могут командированные, лица с ВНЖ или граждане страны. Прибывающим необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки. По прибытии нужно сдать еще один тест на ковид за свой счет, его стоимость – $60.