Как отмечается в обзоре банка, в марте текущего года доход от иностранных визитеров составил $29,5 млн — в 2,5 раза меньше, чем в марте 2020 года, тогда как в январе он равнялся $10,4 млн (снижение за год в 18,6 раза), в феврале — $13,7 млн (снижение в 11,7 раза).

Согласно информации Нацбанка, в первом квартале 2021 года Грузию посетили 137,9 тыс. гостей из разных стран, что почти в 10 раз меньше, чем в январе-марте 2020 года. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 116,6 человек (снижение в 6,6 раза).

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов. Лишь с 1 февраля 2021 года в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране были сняты ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, но по-прежнему пока остаются закрытыми для иностранных туристов сухопутные и морские границы Грузии.

В 2020 года Грузию посетили 1 млн 749,3 тыс. иностранных граждан — в 5,3 раза меньше, чем в предыдущем году. В том числе туристов было 1 млн 88,7 тыс. человек (снижение в 4,7 раза). Доходы от международного туризма в прошлом году составили $541,7 млн — в 6 раз меньше, чем в 2019 году.