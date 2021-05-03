"Специальные рейсы из Баку в Минеральные Воды и обратно стартуют с 30 мая. Полеты будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям", — говорится в сообщении авиакомпании.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.

На сегодняшний день AZAL также осуществляет спецрейсы в Москву.

Пассажирам авиарейса Баку-Минеральные Воды необходимо иметь разрешение на въезд на территорию России, а также получить справку об отсутствии коронавируса.

Пассажирам рейса Минеральные Воды-Баку нужно проверить право въезда в Азербайджан и получить справку об отсутствии COVID-19. На результате теста желательно наличие QR-кода, он будет проверяться на стойках регистрации.

Все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.