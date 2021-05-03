"Мы предлагаем принимать у себя вакцинированных гостей. А также — людей (не обязательно вакцинированных — ИФ) из стран, в которых ситуация в сфере здравоохранения — хорошая", — написала она в Twitter.

По мнению фон дер Ляйен, "пора возродить туристический бизнес, а также — дружбу с другими странами. Но делать это нужно, соблюдая нормы безопасности".

Они подчеркнула, что ЕС нужен механизм, который позволит быстро ограничивать контакты с той или иной страной, если на ее территории возникнет опасный штамм COVID-19.