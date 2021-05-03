"Скорее всего, возобновят (работу фестивали — ИФ), но по срокам, я думаю, что окончательное решение будут принимать после майских праздников", — сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что власти будут наблюдать, как развивается ситуация с заболеваемостью COVID-19.

Руководитель департамента добавил, что во время празднования Дня победы 9 мая не запланировано крупных торжественных мероприятий. Фейерверки пройдут на 31 площадке в парках. Парад, посвященный 9 мая, состоится с учетом эпидемиологических требований: зрители заполнят менее 50% трибун.

"Все остальные крупные мероприятия пока проводится, к сожалению, не будут", — заключил Немерюк.