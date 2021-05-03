"Планируем, что для визитов в страны Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия, Россия) человеку с ID-картой биометрический паспорт не понадобится. Скоро МВД и МИД начнут переговоры по признанию карт полноценным документом для въезда и краткосрочного пребывания на территориях указанных государств. Это будет работать и в обратную сторону", — рассказал Бегун.

Он напомнил, что выдавать ID-карты (пластиковая карта для использования внутри страны) и биометрические паспорта в Белоруссии начнут с 1 сентября, при этом биометрический паспорт будет нужен только для выезда за границу.

"В числе внешних отличий — что данные владельца разместятся на первой странице, а не на задней обложке. Плюс в ней все листы предназначены для виз и отметок о пересечении границы", — отметил глава департамента.

По словам Бегуна, владелец ID-карты сможет получить сразу два биометрических паспорта, и когда один заберут для оформления визы, человек сможет выезжать за границу по второму.

Кроме того, обладатель нового паспорта сможет использовать в аэропортах электронные ворота (гейты), то есть проходить систему контроля без личного контакта с контролером.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ №107 "О биометрических документах" 16 марта. Биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября 2021 года. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов.