"Борт авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс B2736 Тбилиси-Минск ушел на запасной аэродром в Вильнюс из-за сильного бокового ветра. Там он произвел посадку в 8:23. Вылет из Вильнюса в Минск планировался на 9:30", — сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель минского аэропорта Ромина Саматханова.

Она добавила, что аэропорт работает в штатном режиме и на вылет, и на прилет, рейсы осуществляются в соответствии с действующим расписанием полетов.

Как сообщалось, из-за сильного ветра в Беларуси на понедельник объявлен оранжевый уровень опасности.