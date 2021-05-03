"Уважаемые граждане, повторно обращаем ваше внимание, что в настоящее время граждане Казахстана могут летать через Беларусь в Россию только при наличии ВНЖ этой страны или соответствующих оснований, предусмотренных распоряжением правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года", — говорится в сообщении МИД.

В МИД отметили, что в настоящее время граждане Казахстана могут летать в Россию из Турции, Швейцарии, Египта, Мальдив, ОАЭ, Киргизии, Республики Корея, Кубы, Сербии, Японии, Сейшельских Островов, Эфиопии, Вьетнама, Индии, Катара, Финляндии, Азербайджана, Армении, Греции, Сингапура, Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.