"Это соглашение, в частности, дает возможность упростить правила пересечения границы для граждан обоих государств, обмениваться системами вакцинации, увеличить количество рейсов между странами, расширить наличие туристических аудиогидов украинском и турецком языках, а также развивать сотрудничество по привлечению инвестиций в сферу туризма и курортов", — написал премьер в Facebook.

Он напомнил, что документ был подписан министром культуры и информационной политики Александр Ткаченко в ходе встречи с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

Как сообщалось, 27 апреля Украина и Турция подписали меморандум об усилении сотрудничества в туристической отрасли.

"Международные соглашения стоит обновлять и расширять. Это залог устойчивого развития. Тем более, когда поддержку со стороны турецкой стороны сегодня наша страна испытывает особенно. Как и солидарность в геополитических взглядах. К тому же пандемия постоянно вносит свои коррективы в стратегический курс наших государств. После обсуждения возможных направлений подписали меморандум о сотрудничестве", — написал по этому поводу министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своём Telegram-канале.