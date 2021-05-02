"Дополнительная поддержка потребовалась отрасли из-за падения пассажиропотока на фоне пандемии в 2020 году. Ограничения, связанные с распространением COVID-19, негативно сказались на состоянии перевозчиков, привели к дефициту оборотных средств и замедлили обновление вагонного парка", — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что пригородные пассажирские компании получат более 5,8 млрд рублей на решение этих проблем. Средства пойдут на покрытие расходов, связанных с арендой подвижного состава, его эксплуатацией и техническим обслуживанием.

"Это позволит не только сохранить, но и расширить наиболее востребованные направления электричек, в том числе к местам отдыха", — заявил Мишустин на заседании правительства 27 апреля.

В правительстве добавили, что ещё 5,5 млрд рублей предназначено для Федеральной пассажирской компании, занимающейся перевозками в поездах дальнего следования. Помощь из федерального бюджета направят на модернизацию и закупку новых вагонов.

Власти надеются, что принятые решения позволят сохранить доступные цены на билеты, обеспечить бесперебойное ж/д сообщение и безопасность пассажиров.

Средства предполагается выделить из резервного фонда правительства, сообщали ранее в пресс-службе правительства. Распорядителем субсидий будет Росжелдор.

Пассажирские ж/д перевозки в 2020 году были включены в перечень отраслей, пострадавших от COVID-19. На субсидии железнодорожным компаниям, занимающимся пригородными перевозками, было выделено более 3 млрд рублей.