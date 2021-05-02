Экологическая тропа начинается от дайв-станции на берегу Телецкого озера у поселка Яйлю. Посетители-дайверы будут двигаться по определенному заранее маршруту, который меняется в зависимости от уровня подготовки аквалангиста. Они смогут любоваться подводными ландшафтами, осматривать достопримечательности, изучать подводных обитателей, не причиняя им вреда.

При этом уровень погружающегося под воду туриста может быть любой: те, кто никогда не были в воде, будут проходить инструктаж по технике безопасности, получать базовые навыки работы со снаряжением, и затем проходить по неглубокому маршруту с опытным инструктором.

Первый и один из самых интересных объектов, которые увидят посетители подводной тропы — затонувший пирс размером с двухэтажный дом. Также сотрудники заповедника обнаружили на дне еще один необычный объект.

"При первом взгляде на объект мы решили, что это может быть плавучая метеостанция. Поиск информации в интернете подтвердил наши предположения, и устройство, состоящее из большого морского буя, решетчатой фермы и трех антенн с закрепленными на них приборами, был опознан как автоматический радиоветромер М-42. Что интересно, конструкция отлично сохранилась, и даже крыльчатка анемометра (прибор для измерения скорости ветра) продолжает вращаться под действием течений Телецкого озера", — сказал "Интерфаксу" сотрудник заповедника дайвер Роман Воробьев.

В перспективе сотрудники заповедника планируют установить стационарную подсветку маршрута и веб-камеры для онлайн-трансляции того, что происходит под водой. Те, кто не сможет сам погружаться под воду, смогут совершить интерактивное виртуальное путешествие в подводный мир с помощью подводного дрона с камерой высокого разрешения и очков виртуальной реальности.