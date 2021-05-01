"Срок действия вновь выдаваемых виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня 2021 года. В связи с действующими ограничениями, связанными с обеспечением безопасности в период пандемии COVID, срок выдачи виз может достигать 10 рабочих дней, а стандартные требования относительно необходимого пакета документов на подачу могут быть частично изменены (например, относительно представления авиабилетов и/или бронирования гостиниц),", — говорится в сообщении консульства.

Кроме того, Генконсульство подчеркивает, что сейчас обладатели шенгенских туристических виз не имеют права на въезд на территорию Италии или стран-участниц Шенгенского соглашения.

"Обладатели виз должны соблюдать действующие ограничения на совершение поездок. Обязанность по проверке действующих ограничений перед совершением поездки возлагается непосредственно на самих путешественников. Для получения информации о действующих ограничениях на въезд в Италию просим пользоваться сайтом Министерства иностранных делi", — говорится в сообщении дипмиссии.