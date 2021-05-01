"Низкая облачность в районе аэропорта с 21:00 мск пятницы не позволяла экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы, всего 21 рейс этой ночью не смог прибыть в пункт назначения", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на текущий момент вылета в Сочи из других аэропортов ожидают 22 рейса. "Часть воздушных судов находятся в пунктах вылета. Аэропорт Сочи максимально усилился и готов к обслуживанию с высокой нагрузкой, чтобы выйти в расписание", — сообщает пресс-служба.

По данным на 9:00 мск субботы аэропорт Сочи возобновил прием воздушных судов. Видимость в районе аэродрома улучшилась. Однако в аэровокзале ожидают вылета более 2 тыс. человек. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

В первой половине дня в Сочи ожидают прибытия еще около 2 тыс. пассажиров. В связи с изменениями в расписании аэропорт рекомендует уточнять время прибытия и вылета рейсов на онлайн табло и в авиакомпаниях.