"Гражданам России, прибывающим из зарубежных стран на территорию РФ после 1 мая 2021 года, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на портал госуслуг", — говорится в постановлении.

Это требование дополнило действующее с сентября 2020 года правило об обязательной сдаче ПЦР-теста на коронавирус всеми прибывающими из-за рубежа российским и иностранным гражданами. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

Помимо этого, для прибывающих из Индии россиян и иностранцев с середины текущей недели действует требование о сдаче тестов на COVID-19 прямо в аэропортах. Им также предписано соблюдать режим изоляции до получения результатов тестирования. Такие меры связаны с необходимостью не допустить распространения на территории России "индийского" штамма коронавируса.

В то же время, 30 апреля главный санитарный врач Анна Попова заявила, что требование о сдаче теста на коронавирус, действовавшее с 15 апреля, будет отменено с 1 мая для граждан России, возвращающихся из Абхазии и Южной Осетии. По ее словам, при пересечении границы с этими странами тесты не нужны.