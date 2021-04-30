"В ходе опроса 5,6% участников сообщили, что их выручка превысила показатели 2019 года. 11% — что она вернулась к допандемийным показателям. Почти 39% заявили, что пока не преодолели кризис, но ситуация улучшается. И 33% компаний сообщили, что с трудом держатся на плаву", — говорится в исследовании.

Его участников также спросили, какие факторы стимулируют восстановление туриндустрии в России: 64% выбрали "закрытые границы", 50% — туристический кешбэк, 44% — развитие инфраструктуры, 6% — рост курса доллара.

"Среди факторов, которые стимулируют развитие отрасли, многие назвали участие государства как регулятора, который, с одной стороны, заботится о безопасности граждан и не хочет допустить распространения коронавирусной инфекции, а с другой – заинтересован в ограничении выезда за рубеж, чтобы направить туристов на свои курорты", — сообщают авторы исследования.

Некоторые участники опроса отметили, что рост в отрасли невозможен без развития инфраструктуры, так как сам по себе туризм не является драйвером экономики и может развиваться, только если экономика региона уже находится в хорошем состоянии. "Иначе путешествовать смогут только высокодоходные группы населения, а остальные будут отдыхать на дачах", — считает ведущий научный сотрудник Сочинского научно-исследовательского центра РАН Акоп Сарян.

Отвечая на вопрос о будущем туротрасли в России, 31% участников сообщили, что ее ждет рост, 20% — что ситуация неопределенная и 8% — что ситуация ухудшится.

"Среди трендов высокого сезона 2021 года представители компаний из туристической отрасли отмечают развитие внутреннего туризма (27,8%), а также рост цен (19,4%)", — говорится в исследовании.

Президент РСТ Андрей Игнатьев назвал ключевым словом для компаний, работающих в сфере туризма, неопределенность.

"Закрытие границ с Турцией, безусловно, стало еще одним ударом по туристическому бизнесу, который по-прежнему находится в тяжелейшем положении. При этом внутренний туризм получил серьезный толчок еще в 2020 году, когда очень многие туроператоры, которые прежде работали только на выезд, стали предлагать отдых в России. Приостановка турпотока в Турцию добавит спроса на российские курорты – насколько это возможно, поскольку емкость номерного фонда ограничена", — прокомментировал он результаты исследования.

В опросе приняли участие 36 членов РСТ, представляющего интересы более 3 тыс. туроператоров, турагентств, гостиниц, санаториев, транспортных, страховых, консалтинговых и IT-компаний.