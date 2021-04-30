"С 1 мая в Таиланде вводятся некоторые ограничения, направленные на сдерживание нового распространения инфекции COVID-19, поскольку страна готовится к программе массовой вакцинации, начало которой запланировано на июнь. В частности, все иностранные граждане, прибывающие в королевство, чьи свидетельства о въезде (Certificate of Entry) были выданы 1 мая или позднее, должны находиться на 14-дневном карантине в ASQ/ALQ отеле, одобренных государством", — говорится в сообщении.

При этом путешественники, получившие свидетельство о въезде до 1 мая и прибывшие до 6 мая будут по-прежнему проходить карантин 7 или 10 дней, в зависимости от статуса вакцинации.

Другие ограничения зависят от того, к какой зоне относится регион страны. В частности, в Бангкоке и еще 76 провинциях стало обязательным ношение масок не только в общественных помещениях, но и на улице. Также сокращаются часы работы торговых центров, универмагов, общественных центров, ресторанов и кафе.

С 1 апреля власти Таиланда сократили с 14 до 7 дней двухнедельный карантин при въезде в страну для тех, кто уже сделал прививку от коронавируса. Для остальных путешественников карантин тоже сократили – до 10 дней.

При въезде в Таиланд иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации ("Спутника" среди препаратов нет), ковидный паспорт или проездной IATA Travel Pass. При этом для туристов сохраняется требование отрицательного ПЦР-теста, а прививка должна быть сделана не позже, чем за две недели и не ранее, чем за три месяца до въезда в страну. Туристам с прививкой также потребуется страховка от COVID-19 с минимальным покрытием $100 тыс. и подтверждение брони в гостинице, аккредитованной правительством для прохождения карантина.