"Проект предполагает внесение изменений в федеральные законы «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской̆ Федерации". В связи с необходимостью развития внутреннего туризма и в целях реализации инициатив, высказанных президентом РФ, предлагается дополнить нормативно-правовую базу, усовершенствовав определение детского туризма, в котором будет конкретизирован возраст туристов, направления данного вида туризма, а также обеспечение безопасности", — говорится в сообщении.

Как отметил Пайкин, необходимо на законодательном уровне определить возрастную категорию детей, на которых распространяются льготы, и закрепить ответственность лиц, сопровождающих их в турпоездках.

"Законопроект также закрепляет возможность родителей получить компенсацию затрат на путевки в детские лагеря в размере 50%. Это очень важная и своевременная форма поддержки, которая сделает доступным отдых для миллионов российских детей̆", — цитирует пресс-служба депутата.

Кроме того, предполагается определить в законе студенческий туризм как приоритетное направление государственного регулирования туристской деятельности и расширить возможности студенческого туризма, в том числе и за счет использования вузовских кампусов для размещения студенческих туристических групп.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в качестве меры поддержки внутреннего туризма компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году. Правительство выделяет на эту программу 5 млрд рублей и рассчитывает, что льготой воспользуются до конца года 357 тыс. детей. Старт акции запланирован на 20-е числа мая. Для получения кешбэка путевку нужно будет оплатить онлайн картой "Мир", после чего родители смогут получить возврат средств по аналогии с программой кешбэка на туры по России.