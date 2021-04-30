"С 1 июня вступает запрет по муниципальному образованию на проведение любых строительных работ, а до этого числа строители будут консервировать объекты", — написал Аксенов на своей странице во вконтакте в пятницу.

В частности, до осени останавливается резонансное строительство детского лагеря в парке ялтинского поселка Форос. Застройщик должен до июня оградить каждый объект капитального строительства, остальные заборы демонтировать и благоустроить парк. Кроме того, строителям предстоит устранить нарушения дренажной системы — каптажей, родников и прочего.

"То есть к лету приводим территорию в полный порядок. Форосский парк будет открыт для посещения. Стройка возобновится после выдачи застройщику новых разрешительных документов (судьба старых документов не уточняется — ИФ)", — пояснил глава Крыма.

Как сообщалось, жители Фороса записали в марте несколько обращений к российскому руководству с просьбой остановить строительство и вырубку деревьев в парке, который является особо охраняемой природной территорией. Аксенов несколько раз выезжал на стройку и заявлял, что нарушений не зафиксировано.

По данным министерства экологии и природных ресурсов Крыма, на территории парка, сформированного до присоединения полуострова к РФ, располагаются участки землепользователей с видами разрешенного использования "курортная деятельность" и "санаторная деятельность". На одном из них будет создан детский оздоровительный лагерь "Ак-Барс" со строительством трех и реконструкцией двух объектов на 7,6 га. Проектная документация получила положительное заключение государственной строительной экспертизы. Строительство ведет компания из Татарстана.

Форосский парк, который является памятником садово-паркового искусства регионального значения, основан на южном берегу Крыма в 1834 году. Его площадь — 70 га, можно увидеть 300 видов растений. На территории парка находится одноименный санаторий.