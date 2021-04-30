"В первую декаду мая город планирует принять около 200 тысяч гостей. К услугам туристов и местных жителей весь культурный, туристический и рекреационный потенциал курорта", — сказала журналистам заместитель главы города Елена Канюк в пятницу.

Она отметила, что все сочинские объекты работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и режима повышенной готовности, действующего на территории Краснодарского края.

"Внутри помещений необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции рекомендовано избегать мест массового скопления людей", — подчеркнула вице-мэр.

По ее словам, в Сочи подготовлена праздничная программа. Открыты для посещения музеи, парки, пляжи и природные рекреационные объекты. Подготовили концертный репертуар Зимний театр, Новый театр Сочи, Органный зал и районные дома культуры. Активности организованы во всех муниципальных парках культуры и отдыха.

"Готов к встрече посетителей Сочинский национальный парк. В первую декаду мая на его территории будут открыты порядка 70 рекреационных объектов. По вторникам на каждый из них вход для пенсионеров бесплатный, есть возможность приобрести годовой абонемент в парк "Дендрарий", — сказала Канюк.

Она добавила, что Кавказский государственный природный биосферный заповедник ждет гостей в Хостинской тисо-самшитовой роще, в парке "Южные культуры" и в вольерном комплексе на кордоне "Лаура".

"В прибрежной части в каждом районе Сочи оборудованы для прогулок главные пляжные территории. Здесь обустроена комфортная инфраструктура, усилен контроль за санитарным состоянием, строго соблюдаются все ограничительные рекомендации Роспотребнадзора", — добавила заместитель мэра.