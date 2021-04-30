"Ежедневный пригородный поезд, следующий по маршруту Волгоград-1 — Урюпино и обратно, будет курсировать с 1 мая по 1 сентября", — говорится в сообщении.

С центрального вокзала Волгограда электричка будет отправляться ежедневно в 17:58, прибывать в Урюпинск в 00:44. Обратно — в 01:50, прибывать в Волгоград — 8:34. Общее время в пути — 6 часов 46 минут.

По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, поезд до города Урюпинска был отменен в 2010 году. Туристическое направление было решено возобновить после присвоения городу бренда "Столицы Русской провинции" и для популяризации внутреннего туризма.