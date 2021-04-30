"На курорте "Эльбрус" инвесторы готовы строить внизу гостиницы, участвовать в строительстве подъемников. Мы там продолжим пока вкладывать деньги федерального бюджета, но будем потихоньку привлекать частных инвесторов. На сегодня у подножия Эльбруса масса незаконных строений. У нас нет намерения все это снести бульдозером, но мы должны создать там хорошие условия. Иначе инвесторы не придут. Мы будем предлагать людям другие участки, льготные кредиты, создавать торговые места, но каким-то образом потихоньку расчистить нижнюю поляну, чтобы создать условия для развития курорта", — сказал он журналистам после совещания по развитию туризма в СКФО.

Наилучшая ситуация с готовностью объектов инфраструктуры, по его словам, сложилась на курорте "Архыз".

"На "Архыз" уже сегодня готовы прийти инвесторы, и это очень важно, так как продолжать вкладывать туда средства федерального бюджета не очень разумно. Мы должны вкладывать средства бюджета в строительство инфраструктуры, дорог, энергетики, а остальное, что касается подъемников, гостиниц, ресторанов, отелей должны вкладывать инвесторы. Но строить в рамках единых архитектурно-планировочных решений, чтобы у нас были красивые, комфортные удобные для людей центры отдыха", — сказал Трутнев.

Вице-премьер правительства подчеркнул, что самую хорошую возможность создать такой центр сейчас предлагает курорт "Мамисон", так как там еще ничего не построено, но есть памятники истории, красивые склоны и минеральные источники.

"Я попросил коллег, они обещали в течение месяца в правительстве презентовать комплексный план развития курорта. И мы начнем подводить инфраструктуру, может быть, начнем строительство подъемников, но потом будем предлагать инвесторам участки на конкурентной основе, чтобы они отстроили необходимую инфраструктуру", — рассказал Трутнев.

Он также сообщил, что в планах правительства – анализ состояния номерного фонда в здравницах Северного Кавказа.

"Я дал поручение проанализировать состояние номерного фонда, лечебных учреждений. Многие учреждения достались нам от советских республик и с тех пор туда никто ничего не вкладывал. Плохая история. Надо посмотреть на эффективность работы, и если собственники заботятся только о получении прибыли и ничего не вкладывают в то, чтобы люди отдыхали в комфортных условиях, мы будем внедрять механизмы, которые будут заставлять их это делать", — добавил вице-премьер.