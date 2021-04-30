До этого Павлов был управляющим директором ООО "Домодедово эрфилд", которое занимается управлением аэродромной инфраструктурой, сообщила пресс-служба аэропорта. В группе "Домодедово" он работает с 2005 года.

"На позиции управляющего директора Андрей Павлов руководил разработкой стратегии развития аэродромного комплекса, подготовкой концессионного соглашения и исполнением обязательств оператора аэропорта в рамках соглашения о соинвестировании мероприятий целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)", — отметили в пресс-службе.

Борисов займет другую руководящую позицию в группе "Домодедово", какую именно — не уточняется.

"Домодедово" — второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. В прошлом он обслужил 16,4 млн человек (-42% г/г). Основные базовые авиакомпании — S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings. Своим единственным акционером "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.