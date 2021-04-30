В частности, с 30 апреля можно проводить и массовые мероприятия, запрещенные в марте 2020 года. Для этого не требуется согласование с региональным оперштабом, а достаточно разрешения местных властей.

Кроме того, разрешено проведение экскурсий на открытом воздухе для туристско-экскурсионных групп численностью до 35 человек. Также жители могут посещать ботанические сады, парки культуры и отдыха, восстанавливается работа аттракционов.

Помимо этого волгоградцам, решившим зарегистрировать брак, разрешено присутствие гостей до 10 человек.

С 30 апреля в стандартный режим работы вернутся все многофункциональные центры.

В оперштабе отметили, что послабления не отменяют требований по соблюдению социальной дистанции, использованию масок, средств дезинфекции и термометрии.

В Волгоградской области зафиксировано свыше 56 тыс. случаев коронавируса, выздоровели порядка 54 тыс. человек, скончались 1,1 тыс. человек.