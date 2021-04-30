"С 1 мая по 10 мая все государственные инспекторы и сотрудники участковых лесничеств будут в усиленном режиме патрулировать лес, чтобы не допустить возможности возникновения лесных пожаров", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе нацпарка.

Администрация учреждения напомнила, что разводить костры на особо охраняемых территориях запрещено. Нарушение закона влечет за сбой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей по ст. 8.32 ч 1. КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах).