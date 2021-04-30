"По данным министерства курортов и туризма республики, за январь-апрель текущего года в нашем регионе отдохнуло более 1 млн туристов. Это на 38,6% выше аналогичного периода 2019 года", — написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте" в пятницу.

По его данным, доля туристов, проехавших на полуостров по Крымскому мосту, составила 65%, на самолетах прилетели 8%, по железной дороге прибыли 5% и менее 2% — через государственную границу РФ.

Средний уровень бронирования крымских отелей и санаториев в мае 2021 года составляет 80%, уточнил Аксенов. В Ялте этот показатель выше — 90-95%, в Алуште — 80%, в Евпатории и Феодосии забронировано 70% номерного фонда.

"Уровень бронирования отелей 5* на май составляет 95%, отелей 4* — 88%, 3* — более 75%", — отметил глава республики.

Как заявлял министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, на майские праздники на полуостров могут приехать больше 1 млн туристов. Такой прогноз втрое выше, чем показатель этого же периода в 2019 году. В целом нынешний турсезон может обновить рекорд постсоветского периода. Ужесточать требования для туриндустрии из-за коронавируса власти региона не планируют.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.