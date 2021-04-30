"Согласно распоряжению правительства РФ от 30 апреля, упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и "Курорт Эльбрус". Их функционал сохранен и передан в объединенный институт развития, который получит новую систему управления и будет функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что новая структура продолжит заниматься строительством инфраструктуры и управлением курортами и особыми экономическими зонами, финансированием проектов в реальном секторе экономики, включая туризм, промышленность и сельское хозяйство, а также будет привлекать частные инвестиции и создавать благоприятный инвестклимат.

"В ходе объединения было получено одобрение реорганизации контролирующими органами, проведены Советы директоров и внеочередные общие собрания акционеров компаний, оптимизированы штаты сотрудников КСК и КРСК, а также запущена государственная регистрация допвыпуска акций "Курортов Северного Кавказа" с учетом конвертации тех ценных бумаг, которые составляли уставный капитал КРСК и "Курорта Эльбрус", — говорится в сообщении.

Как уточнили в АО "КСК", на май запланировано внеочередное собрание акционеров, которые утвердят новую редакцию устава, изменения уставного капитала и смену названия единого института развития.

АО "Курорты Северного Кавказа" создано правительством РФ в 2010 году для управления туристско-рекреационными ОЭЗ в составе туристического кластера в СКФО. Под управление компании были отданы курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи", "Мамисон", "Армхи", "Матлас", "Цори" и Каспийский прибрежный кластер.