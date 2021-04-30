"Общее количество туристов, посетивших республику за 2020 год, составило около 90 тысяч человек", — сказал Сластенин.

Как отметил глава правительства, в планах властей на 2021 год реализация концепции развития туризма в республике, выделение площадок на турмаршрутах для малого и среднего предпринимательства, создание объектов придорожного сервиса и придорожной инфраструктуры в Ассинском и Джейрахском ущельях, халяль-сертификация объектов индустрии туризма.

Кроме того, намечена работа в федеральных органах власти в целях привлечения средств федерального бюджета на создание современной туристической инфраструктуры на территории всесезонного курорта "Армхи" и туристско-рекреационного комплекса "Ачалуки".

По словам премьера, культурно-познавательный, активный и экологический — это те виды туризма, которые определены в качестве приоритетных для республики.

В регионе работают 15 турфирм, один туроператор, 16 коллективных средств размещения, из них пять объектов классифицированы.

После поэтапного снятия ограничительных мер была проведена часть запланированных событийных и культурных мероприятий по созданию позитивного имиджа, а также увеличения потока туристов, в том числе республиканский фотофестиваль экологического туризма, межрегиональный велопоход "От Таргима до Магаса", высокогорный марафон "Джейрах-2020" в рамках Всемирного дня туризма.

По данным Комтуризма республики, только в одном Джейрахском районе расположены 89 исторических селений, где можно насчитать свыше 2 тыс. древних памятников архитектуры разной степени сохранности: жилые и оборонительные башни, храмы, склепы, святилища и другие архитектурные сооружения периода средневековья.

Ранее сообщалось, что известный на Кавказе российский фотограф, блогер и путешественник Тимур Агиров по спутниковым данным, GPS-трекам разработал компактную туристическую карту горного Джейрахского района Ингушетии с указанием древних памятников и троп.

На карте отмечены дороги, комплексы и храмы, пешеходные тропы с указанием расстояний до комплексов, родники, состояние автодорог и троп, где нужен пропуск и наличие внедорожника, а также расположение боевых башен.