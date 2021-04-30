"Слова "по 1 мая 2021 года" заменить словами "по 1 июня 2021 года", — говорится в документе, опубликованном на сайте республиканского правительства.

В пунктах указа, действие которых продлили, идет речь о запрете на работу хостелов, а также развлекательных и детских центров в выходные и праздничные дни. Также продлевается ограничение для театров и кинотеатров — количество зрителей не может превышать 75% заполняемости, и на количество участников экскурсионных групп — до 10 человек.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Сейчас запрещены массовые мероприятия, ограничена работа кинотеатров и ресторанов. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 40 тыс. человек, более 1,2 тыс. пациентов умерли.

Как заявлял министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, на майские праздники на полуостров могут приехать больше 1 млн туристов. Такой прогноз втрое выше, чем показатель этого же периода в 2019 году. В целом турсезон может обновить рекорд постсоветского периода.