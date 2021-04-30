"Туризм имеет все возможности стать одним из опорных направлений развития экономики Северного Кавказа. Эльбрус, Чегет, Казбек и другие вершины Кавказского Хребта не только создают неповторимый облик, но и формируют условия для развития рекреационных центров мирового уровня. Работа по созданию таких центров правительством начата", — сказал Трутнев на совещании в правительстве РФ по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа.

Он сообщил, что во всесезонные туристические рекреационные комплексы "Архыз", "Ведучи", "Эльбрус" вложено более 36 млрд рублей бюджетных инвестиций.

По его словам, сейчас в достаточно высокой степени готовности находится только курорт "Архыз". По остальным перечисленным направлениям, отметил Трутнев, работу необходимо продолжать.

"Уверен в том, что туристические комплексы должны создаваться и функционировать прежде всего за счет частных инвестиций. Наша задача — найти выгодные для государства и приемлемые для частных компаний механизмы привлечения инвестиций. Прошу Минэкономразвитя России разработать прозрачный и эффективный механизм привлечения инвестиций, минимизирующий затраты федерального бюджета и гарантирующий строительство всесезонных рекреационных центров мирового уровня", — подчеркнул Трутнев.

По словам вице-премьера, правительство РФ готово принимать участие в строительстве необходимой инфраструктуры: дорог, линий электропередач, систем водоснабжения.

"Но сразу хочу предупредить – получать права на пользование земельными участками, необходимыми для строительства гостиниц, ресторанов, на пользование уже созданной за счет государства инфраструктурой должны те компании, которые большую часть работы готовы провести за счет собственных ресурсов", — добавил он.