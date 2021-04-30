"1 мая до 11:05 включительно аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" будут курсировать по стандартному расписанию. Далее поезда отправятся в аэропорт только в 12:05, 14:40, 16:35, 18:35 и 20:40. Время в пути будет увеличено в пределах 25 минут. Остальные рейсы в сторону аэропорта 1 мая отменены", — говорится в сообщении.

Из аэропорта "Шереметьево" 1 мая аэроэкспрессы будут курсировать по графику до 11:15. Также в соответствии со стандартным расписанием состоятся рейсы отправлением из "Шереметьево" в 13:15, 15:15, 17:15 и 19:45. Остальные рейсы из аэропорта в указанную дату отменены.

Со 2 по 5 мая уехать с Белорусского вокзала в аэропорт можно будет в 12:05, 14:40, 16:35, 18:35 и 20:40. Время в пути будет увеличено в пределах 25 минут. Остальные рейсы в эти дни отменены. Из аэропорта "Шереметьево" в эти даты аэроэкспрессы отправятся только в 6:15, 10:40, 13:15, 15:15, 17:15, и 19:45 без увеличения времени в пути.

6 мая аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в "Шереметьево" отправятся в 12:05 и 16:35. С 18:05 поезда будут курсировать по стандартному расписанию каждые полчаса. Из аэропорта поезда отправятся в 6:15, 10:40, 13:15, 15:15, 18:15. С 19:15 аэроэкспрессы будут курсировать в соответствии с обычным расписанием.

Для удобства пассажиров в указанные даты компания увеличит частоту курсирования экспресс-автобусов от станции метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево". Автобусы будут отправляться каждые 10 минут в часы пик и каждые 15-20 минут в остальное время.

Терминал "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале будет работать в обычном режиме. В случае прибытия пассажира на Белорусский вокзал сотрудники компании помогут подобрать оптимальный маршрут в аэропорт, отмечает компания.

Перевозчик рекомендует пассажирам предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса".