"По данным Ростуризма, туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании. Всего российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию с 15 апреля выполнено 322 вывозных рейса, перевезено 73,2 тыс. пассажиров. Из них российскими авиакомпаниями выполнено 277 рейсов, перевезено более 63 тыс. пассажиров", — сказали в ведомстве.

При этом ряд российских авиакомпаний полностью завершили вывозные программы из Турции, среди них авиакомпании AZUR air, "Азимут", "Икар", "Победа", Red Wings, "Россия", Royal Flight и "Уральские авиалинии".

Авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь", NordWind и Utair продолжат программу в мае. Также в мае будут продолжены рейсы турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus.

"Ожидается, что в мае российскими и турецкими авиакомпаниями будет выполнено 111 вывозных рейсов, на которых будет перевезено около 21,5 тыс. пассажиров. Российскими авиакомпаниями запланировано 14 рейсов", — сказали в Росавиации.

Там отметили, что программа вывозных рейсов до 1 июня будет корректироваться перевозчиками с учетом текущей загрузки.

Кроме вывозных рейсов на маршруте Москва-Стамбул в обоих направлениях 4 раза в неделю осуществляются регулярные рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Перевозчикам рекомендовано применять гибкую политику формирования тарифов.

Вывозная программа из Танзании российскими авиакомпаниями завершена 26 апреля. За 12 дней было перевезено 4,1 тыс. пассажиров, выполнено 12 рейсов.