"Сочи принял в апреле более 350 тысяч туристов, это рекорд", — написал мэр в своем аккаунте в соцсети в пятницу.

Он отметил, что "впереди обновление знаковых и самых популярных мест отдыха".

"Мы динамично развиваемся и обеспечиваем высокий уровень сервиса, комфорта и безопасности для сочинцев и гостей города. Сейчас работаем над созданием нового Генерального плана, кроме того, завершён первый этап разработки программы социально-экономического развития "Новый Сочи", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, на курорте планируется возвести более 200 объектов.

"Развиваем курорт комплексно, сохраняем и приумножаем зеленый каркас, благоустраиваем набережные, пляжи, парки, скверы и другие общественные пространства. Каждый проект будет реализован с учетом мнения горожан, благодарен им за активное участие в вопросах развития Сочи", — написал Копайгородский.