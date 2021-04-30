"В первую очередь, это нарушение статьи 27 конституции о свободе передвижения граждан. Кроме того, Россия сама себе создает таким образом недобросовестную конкуренцию, поскольку она, с одной стороны, позиционируется как часть мирового туристического рынка, а с другой — берег со своих граждан деньги за выезд, в то время как другие страны этого не делают", — сказал она.

Тюрина напомнила, что с 2018 года в России проходит эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора, в котором сейчас участвуют три региона. Постоянно обсуждается возможность расширить географию сбора на всю территорию страны.

"Деньги от курортного сбора, по закону о нем, тоже должны быть потрачены на развитие внутреннего туризма. Не многовато ли с граждан России собираются брать денег на развитие внутреннего туризма – и с путешествующих по России, и с тех, кто выезжает за рубеж? Это напоминает историю с выездными визами, которые существовали в СССР с 1930 до 1991 года. Получить их было сложно, но даже они были бесплатными. Со всех точек зрения это предложение выглядит абсурдным, и мы очень надеемся, что никто не будет рассматривать его всерьез", — подчеркнула представитель РСТ.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в четверг предложил ввести сбор с выезжающих из России туристов и направить его на развитие инфраструктуры внутреннего туризма.